تفاصيل اليوم الأول للملك تشارلز الثالث بعد تسنمه عرش المملكة المتحدة

صباح اليوم التالي لوفاة والدته الملكة سافر الملك تشارلز الثالث برفقة زوجته كاميلا، الملكة القرينة، جوا من أبردين إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في نورثهولت بالعاصمة البريطانية لندن، متوجها لإلقاء خطابه المتلفز للأمة، ولدى وصوله إلى قصر باكنغهام،كان في استقباله الآلاف الذين حيوه في لحظة مؤثرة.

بدا الملك تشارلز الثالث غارقا في التأمل مع مسحة حزن بانت على ملامحه عند مغادرته قصر بالمورال، حيث توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية في سلام بعد ظهر يوم الخميس

كما بدت كاميلا (الملكة القرينة) حزينة خلال رحلتها إلى مطار أبردين صباح الجمعة، وشوهد الملك الجديد مرتديا ملابس الحداد - بدلة سوداء - وهو في طريقه إلى الطائرة.