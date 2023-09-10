أول عضو بمجلس الزمالك السابق يتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات

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تقدم خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك السابق، بأوراق ترشحه في الانتخابات المُقبلة.

وتقام انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، بينما يُغلق اليوم باب الترشح وتلقي طلبات الترشيح.

وجاء ترشح لطيف على مقعد أمين الصندوق، حيث يعد المرشح الوحيد من المجلس السابق الذي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات المُقبلة.

وشهد اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشيح إقبالا كثيفاً من المرشحين، أبرزهم حسين لبيب لمقعد الرئيس ضمن قائمة تضم هشام نصر وأحمد سليمان وهاني شكري وحسام المندوه وهاني برزي في مقاعد مختلفة.

وصادف تقديم لطيف بأوراق ترشحه هجوماً من بعض أعضاء الجمعية العمومية، الرافضين لفكرة ترشح أي عضو بالمجلس السابق في الانتخابات المُقبلة.