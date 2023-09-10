55 مرشحا في القائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2023

كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن القائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2023، وتضم 55 مرشحاً، وذلك عقب جلسة خاصة نظمتها اللجنة العليا لتحكيم الجائزة جمعت بين ممثلين من مختلف مجالات الإعلام والاتصال، لاختيار الملفات المرشحة في فئات الجائزة الـ26 التي تضم 14 فئة عالمية و12 فئة عربية، وقد شهدت الدورة العاشرة أكثر من 1,530 مشاركة عربية وعالمية لفئات الجائزة المختلفة، تم استقبالها من المبدعين في مجال الاتصال من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأفراد.

وضمت القائمة القصيرة مرشحين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وكينيا، وغيرها من الدول. وبين المكتب الإعلامي، أن الإعلان عن أسماء الفائزين سيتم في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، في 14 سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة.

- لجنة عليا ومعايير محددة

وتم اختيار المرشحين بناءً على المعايير المعلنة على الموقع الرسمي للجائزة، المتمثلة في فرادة وفعالية تجاربهم وممارساتهم في الاتصال الحكومي، وعلى المهارات والأدوات المستخدمة، والكفاءة العالية في وضع الاستراتيجيات المناسبة لكل جمهور، إلى جانب إسهاماتهم في الارتقاء بدور الاتصال الحكومي والإعلام في دعم القضايا المجتمعية والتنموية العالمية.

وتضم اللجنة العليا التي تقوم على تقييم المترشحين مجموعة مختارة من الخبراء والمحترفين في مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، من بينهم: علي جابر، مدير عام مجموعة قنوات "إم. بي. سي"، والدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان، ومحمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام)، وشهاب الحمادي، نائب مدير جامعة الشارقة للشئون المالية والإدارية، ومحمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية، والإعلامية المصرية البارزة منى الشاذلي، والإعلامي سامي الريامي، إلى جانب الدكتور يسار جرار، المستشار الاستراتيجي في مجال الأسواق الناشئة، والكاتب والإعلامي السعودي الدكتور أحمد عبدالرحمن العرفج.

- الفئات العربية في القائمة القصيرة

وضمت القائمة القصيرة في فئة أفضل متحدث رسمي كلاً من: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

ووصل إلى القائمة القصيرة في فئة أفضل فريق اتصال حكومي: جمارك دبي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس التوازن.

أما عن فئة أفضل منظومة اتصال متكاملة فضمت القائمة القصيرة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبلدية مدينة أبوظبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في حين ضمت فئة أفضل اتصال لبناء وإدارة السمعة المؤسسية كلاً من: شرطة دبي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وشملت القائمة القصيرة في فئة أفضل حملة تستهدف الثقافة العربية: هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجمع القرآن الكريم بالشارقة، بينما وصل إلى القائمة القصيرة في فئة أفضل حملة لدعم المسئولية الاجتماعية كل من: هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف، والشركة الوطنية للإسكان من المملكة العربية السعودية.

وفي فئة أفضل اتصال يستهدف الشباب والمقسمة إلى ثلاث جوائز فرعية، شملت القائمة القصيرة عن جائزة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، كلاً من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والمؤسسة الاتحادية للشباب التابعة لوزارة الثقافة والشباب، والإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بدبي، في حين ضمت جائزة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، مركز النقل المتكامل بأبوظبي، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من المملكة العربية السعودية، ومجموعة موانئ أبوظبي.

ووصل إلى القائمة عن جائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي، مجتمع مسافة التابع لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ومجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الإمارات العربية المتحدة، وملتقى الفن الشبابي من الإمارات العربية المتحدة.

- الفئات العالمية في القائمة القصيرة

على مستوى الفئات العالمية التي شهدت هذا العالم تنافساً متميزاً وشهدت مشاركات عربية عالية المعايير، وصل إلى القائمة القصيرة عن فئة أفضل استراتيجية اتصال للتعامل مع أزمة كل من: دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وزارة الدفاع السعودية، والمركز الوطني للأرصاد.

وفي فئة أفضل ابتكار في الاتصال والمقسمة إلى جائزتين فرعيتين، شملت القائمة القصيرة عن جائزة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي، الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، وبرنامج إسكان الشارقة، بينما سيتم الإعلان عن الفائز في جائزة أفضل مبادرة ضمن التحدي السنوي للشباب أو الناشئة أو الأطفال الذي ينظمه المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى.

ودخل القائمة القصيرة عن فئة أفضل خطة اتصال لدعم برامج الأمن الغذائي، كل من: مؤسسة التدوير من أجل التعليم من الأردن، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من كينيا، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

وضمت القائمة القصيرة المخصصة للإعلام والمحتوى الإعلامي عن فئة أفضل مبادرة اتصال أو محتوى إعلامي لتعزيز الوعي البيئي، التي تستهدف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ووسائل إعلام، جريدة الرؤية العمانية، ومبادرة التوعية البيئية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.

وعن فئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التحديات التنموية، وصل القائمة، مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وعن فئة أفضل ممارسة اتصال رافقت حملات تطوعية، وصل كل من: دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تتنافس فيه شركة أتنفس للإنتاج الإبداعي من مملكة البحرين، ومؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لنيل جائزة أفضل اتصال عن طريق محتوى إعلامي، في حين ترشحت أمل الحليان من الإمارات العربية المتحدة وغادة سيف ثابت من مصر، لفئة أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي، على مستوى الأفراد.

- جوائز لجنة التحكيم وتحدي الجامعات

وعلى صعيد فئات لجنة التحكيم، سيتم الإعلان عن الفائز في فئة أفضل استثمار في الرياضة لدعم برامج الاتصال، وفئةأفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي خلال حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي. بينما سيتم الإعلان عن الفائزين في "تحدي الجامعات"، الذي يُنَظَم بالتعاون مع "جامعة الإمارات العربية المتحدة"، خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، وتتنافس فرق جامعية في التحدي على تصميم وتقديم مشاريع مبتكرة في الاتصال الحكومي.

يذكر أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أفضل تجارب وممارسات الاتصال، باتت واحدة من أبرز المناسبات لتكريم جهود المبدعين في هذا القطاع، ليس على مستوى المنطقة العربية وحدها، بل وعلى الصعيد العالمي ككل، وطوال دوراتها السابقة، عكست الجائزة التزام حكومة الشارقة بتعزيز ثقافة الاتصال الحكومي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بأهمية دور الإعلام والاتصال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية.