ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 2012 قتيلا

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ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب المغرب يوم الجمعة إلى 2012 شخصا، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي المغربي عن تحديث صادر عن وزارة الداخلية بالبلاد.

وأضافت الوزارة أن ما لا يقل عن 2059 آخرين أصيبوا، بينهم 1404 إصاباتهم خطيرة، في الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في الدولة الواقعة في شمالي إفريقيا.

ووفقا لأحدث تحديث فقد تم تسجيل 1293 حالة وفاة في محافظة الحوز، مركز الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 8ر6 درجة هز المغرب الساعة 11 مساء يوم الجمعة (2200 بتوقيت جرينتش).

ووقع الزلزال على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش المغربية وعلى عمق 5ر18 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

