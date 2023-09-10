جزر المالديف تجري جولة إعادة بين مرشحين أحدهما موالي للهند والآخر للصين

تجري جزر المالديف، وهي دولة مكونة من جزر استوائية وجزر مرجانية جنوب غرب سريلانكا والهند إلى جولة إعادة في 30 سبتمبر، بعد عدم تمكن أي من المرشحين الثمانية في تصويت أمس السبت من الحصول على أكثر من 50%.

وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إن فرز الأصوات لم يسفر عن فائز واضح. وسيواجه الرئيس الحالي الموالي للهند، إبراهيم صليح منافسه الموالي للصين، محمد مويزو.

وينظر إلى مويزو بوصفه حليف الرئيس السابق، عبد الله يمين، الذي تم إدانته بالفساد. وسعى يمين إلى جذب قروضا صينية للسياحة وغيرها من المشروعات خلال رئاسته.

وكان الناخبون في جزر المالديف قد أدلوا بأصواتهم أمس السبت في انتخابات رئاسية من شأنها أن تحدد أي خصم إقليمي، الصين أم الهند، قد تقترب البلاد منه.

وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب.أ) إن نحو 282 ألف شخص كان يحق لهم التصويت.

ويخوض السباق الرئاسي في الدولة الجزرية بالمحيط الهندي، ثمانية مرشحين، بينهم الرئيس الحالي، والأكثر قربا من الهند إبراهيم صليح.