الجزائر تقرر فتح مجالها الجوي مع المغرب لنقل المساعدات الإنسانية وجرحى كارثة الزلزال

قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، إن السلطات العليا في البلاد قررت فتح المجال الجوي مع المغرب أمام الرحلات لتقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، على خلفية الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق في المملكة، مخلفا مئات القتلى والجرحى.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس 2021، بسبب ما ما سمته "أعمال عدائية من الرباط ضدها"، وبعد شهر من ذلك أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي، متّهمة المملكة بمواصلة "الاستفزازات والممارسات العدائية" تجاهها.

ونقل التلفزيون الرسمي في الجزائر اليوم، نقلا عن رئاسة الجمهورية، قولها إن "السلطات العليا الجزائرية قررت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق من المملكة المغربية".

وأكد أن "السلطات الجزائرية العليا أبدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية".

وكانت الجزائر أعربت في وقت سابق اليوم عن "صادق تعازيها للشعب المغربي الشقيق" على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة، وخلف مئات القتلى والجرحى.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان صحفي اليوم:" تعرب الجزائر عن صادق تعازيها تتابع عن كثب ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

وأضافت: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".