مهرجان الإسكندرية المسرحى يحتفى بالنجم أحمد رزق فى دورته الـ13

تستعد مدينة الإسكندرية لانطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة (مسرح بلا إنتاج) 22 سبتمبر الجارى، تحت رعاية معالي وزير الثقافة نيڤين الكيلاني، وبرئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وتحتضن الإسكندرية فعاليات المهرجان في الفترة من 22-28 سبتمبر فعاليات الدورة الـ13، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان "أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

وتم اختيار ثلاثة عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من (مصر- فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).

وسوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، وينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.