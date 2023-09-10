مسئول عسكري أمريكي: الطقس السيئ يعرقل العمليات البرية الأوكرانية

ذكر مسئول عسكري أمريكي رفيع المستوى، أن الوقت آخذ في النفاد، فيما يعيق سوء الأحوال الجوية العمليات البرية لأوكرانيا على مدى بقية العام، حتى مع توعد كييف بالمضي قدما في محاولتها لتحرير الأراضي المحتلة من روسيا.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في مقابلة: "يتبقى على الأرجح حوالي 30 إلى 45 يوما من الطقس الملائم للقتال"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتابع ميلي: "في الوقت الحالي، مازال يجري قتال عنيف"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تتقدم بوتيرة مطردة للغاية، من خلال خطوط الجبهة الروسية.

وقال قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، أمس السبت، إن الهجوم المضاد سيستمر مع تدهور الطقس، على الرغم من أنه من الصعب القتال في الطقس البارد.

ولدى روسيا أكثر من 420 ألف جندي يتمركزون في المناطق الأوكرانية ، التي تحتلها ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، حسب تقديرات جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، دون الكشف عن مصدر المعلومات.