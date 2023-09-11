بادر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء بالشفاء العاجل للفنان أشرف مصيلحي، بعد انتشار أخبار تؤكد تدهور حالته الصحية، وذهابه لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وأشاد رواد السوشيال ميديا بزوجته المخرجة منال الصيفي، ابنة الراحلة زهرة العلا والمخرج الراحل حسن الصيفي، التي ضربت أروع أمثلة الوفاء كزوجة تقف وتساند زوجها في محنته.



بداية المحنة



تعود بداية المحنة المرضية للفنان أشرف مصيلحي، 49 عاما، قبل 3 سنوات تقريبا، بعد أن شارك في بطولة مسلسل "الطاووس" أمام الفنان جمال سليمان والفنانة سهر الصايغ، بعدها اختفى تماما عن الأضواء، وانتشرت أخبار تشير لإصابته بورم في المخ.



في البداية حرصت زوجة الفنان أشرف مصيلحي، ألا تفصح عن حقيقة حالته الصحية، أملا في أن يمن الله عليه بالشفاء التام ويعود لحياته الطبيعية بشكل هادئ، وخرجت لوسائل الإعلام تنفي إصابته بأي أورام سرطانية، وقالت إنه تعرض لوعكة بسيطة استدعت دخوله إحدى المستشفيات، وأن حالته أصبحت مستقرة.



لكن سرعان ما تدهورت حالته بشكل كبير، خاصة مع بداية العام الجاري، واضطرت زوجته لنقله إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد أن أصيب بالتهاب حاد في جسده لم يتم السيطرة عليه، وعانى من التهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يعتاد تناولها.



وبعد خروجه من المستشفى لاستكمال علاجه بالمنزل، تم وضعه على أجهزة تنفس، لكن فوجئ الجميع باستغاثة المخرجة منال الصيفي عبر حسابها بموقع فيسبوك، تشتكي من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وبالتالي توقف أجهزة التنفس الخاصة بزوجها، ما يعرض حياته للخطر.



وعلى الفور تدخل الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، واستجاب لاستغاثتها، وتواصل مع المسئولين في إعادة التيار الكهربائي لمنزلها، وبدء خطوات لشراء مولد كهربائي حتى لا تتوقف الأجهزة عن العمل، ولم تنس منال الصيفي في كل تصريحاتها الصحفية أن تشكر نقيب الممثلين في دعمه المتواصل لها ولزوجها.



وبالأمس فوجئ الجميع باستغاثة جديدة من منال الصيفي، حيث كان من المفترض أن تأتيها سيارة إسعاف لنقله لإحدى المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لكنها فوجئت بأنه لا توجد سيارة إسعاف مكيفة بالمنطقة التي تعيش فيها، وفي ظل درجة الحرارة المرتفعة، فهناك خطورة على الحالة الصحية لزوجها، وعلى الفور تم الاستجابة لها، بإرسال سيارة إسعاف مكيفة، وتم نقل الفنان أشرف مصيلحي للمستشفى.



حقيقة حالته الصحية



وأخيرا أفصحت المخرجة منال الصيفي، عن حقيقة الحالة الصحية لزوجها، وأدلت بتصريحات صحفية، قالت فيها إن وضعه الصحي صعب، رغم أنه ثابت منذ فترة، لكنه يعيش حياته نصف غائبا، فهو ليس في وعي ولا في غيبوبة، ينام ويفتح عينيه ولكن لا يتكلم، ولا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، وهكذا حاله منذ 3 سنوات، بعد أن أصيب بسرطان في المخ، وهو من أشرس الأنواع التي ليس لها علاج بمصر أو خارجها.



وطالبت الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، فمنذ ثلاثة أعوام يعيش بلا حياة، ولا يشعر بأقرب المقربين له، أبناءه.



أهم أعماله



جدير بالذكر أن مشوار أشرف مصيلحي الفني، بدأ مع فيلم (بونو بونو)، وانطلق بعده للمشاركة في مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامه (أزمة شرف، الحياة منتهى اللذة، أول مرة تحب يا قلبي)، كما قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات ومن أبرزها (نقطة ضعف، تاجر السعادة، ومسلسل قضية رأي عام عام 2007، الذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية له، حيث حققت شخصية سيد التي لعبها ضمن أحداث المسلسل ردود أفعال واسعة.



وكان يتولى منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين".