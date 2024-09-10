المملكة المتحدة تستضيف بلينكن في مسعى لتعزيز العلاقة الخاصة

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من المقرر أن يستقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لندن في إطار محادثات استراتيجية حول مستقبل "العلاقة الخاصة" بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن المحادثات بين الجانبين ستتناول "الدعم الثابت" لأوكرانيا والتزام المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأجل في الشرق الأوسط ودعم حل الدولتين، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسيناقش الجانبان أيضا سبل "تعميق" العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك في أول اجتماع من المأمول أن يصبح "حوارا استراتيجيا" سنويا.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المملكة المتحدة "ليس لديها صديق أعظم" من الولايات المتحدة.

وأضاف: "لقد ظلت العلاقة الخاصة موضع تقدير من كلا جانبي الأطلسي لأكثر من 80 عاما، لكننا ملتزمان معا بتعزيز تحالفنا لتحقيق الأمن والنمو للبريطانيين والأمريكيين على حد سواء."

وتابع: "في عالم أكثر تقلبا وانعداما للأمن، من المهم بشكل أكبر أن نكون دولتين على توافق عالٍ."

واختتم قائلا: "معا نعمل على تعزيز شراكتنا الاقتصادية ونتعاون لمواجهة انعدام الأمن في الخارج ونواجه المستقبل بوحدة وثقة."

يُذكر أن لامي وبلينكن التقيا سابقا خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن العاصمة في تموز/يوليو.