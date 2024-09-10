قيادة عمليات بغداد تكشف حيثيات تفجير غير إرهابي في شمال العاصمة العراقية

أصدرت قيادة عمليات بغداد بيانا أوضحت فيه تفاصيل الانفجار الذي وقع شمالي العاصمة العراقية وأدى إلى مقتل سائق "تكتك" وإصابة آخرين بينهم جندي.



وجاء في بيان القيادة: "الساعة 23:30 وقع انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في "علبة توصيل دلفري" بواسطة دراجة نارية نوع "تكتك" بعد أن طلبها أحد المواطنين والذي كان بانتظارها قرب أحد السيطرات في منطقة "السلاميات" ضمن قضاء أبي غريب غربي بغداد، وحال وصول الدراجة إلى المكان المحدد وتسليمه الطلب انفجرت مما أدى إلى مقتل سائق الدراجة وإصابة المواطن الذي كان بانتظاره واستشهاد جندي في الجيش العراقي وإصابة آخر منسوب إلى أبناء العراق (الصحوة)".



وأضافت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل الأجهزة الأمنية لكشف خيوط الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي "الحادث جنائي على خلفية مشاكل شخصية وليس إرهابيا".