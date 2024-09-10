ذكرت قناة "تي اف1" التلفزيونية الفرنسية نقلا عن الشرطة أنه تم العثور على جثث أربعة متسلقين بالقرب من قمة جبل "مون بلان" في جبال الألب الفرنسية بعدما كانوا مفقودين منذ نهاية الأسبوع.

وحددت فرق الإنقاذ مكان المتسلقين الإيطاليين والكوريين الجنوبين الأربعة من مروحية.

ولقي متسلقو الجبال، الذين كان رجال الإنقاذ يبحثون عنهم منذ يوم السبت الماضي، حتفهم بسبب الإجهاد بينما كانوا بالقرب من قمة أعلى جبل في الألب.

وتم إبلاغ الشرطة مساء السبت الماضي بأن ثلاث مجموعات من المتسلقين واجهت صعوبات على جبل "مون بلان" بسبب ظروف الطقس السيء.

وفي صباح أول أمس الأحد، نجح رجال الإنقاذ في انتشال اثنين من الكوريين الجنوبييين من على ارتفاع 4100 متر.

غير أن عملية البحث عن الأربعة متسلقين الأخرين توقفت بسبب تدهور ظروف الطقس. وواصل المتطوعون جهودهم اليوم الثلاثاء.