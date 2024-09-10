قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار الأسمدة في ارتفاع مستمر عالميًا، لافتا إلى وصول سعر الطن إلى حوالي 350 دولارًا، أي ما يعادل 18 إلى 20 ألف جنيه، في حين أن الوزارة "لا تزال تقدم السماد المدعوم للمزارعين بسعر 500 جنيه".

ونوه خلال تصريحاته لبرنامج "مع خيري"، المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الإثنين، أن المزارعين يمكنهم الاستفادة من قروض بفائدة 5% من البنك الزراعي، لافتا أيضا إلى توفر الميكنة الزراعية والبذور المحسنة وراثيا في الجمعيات الزراعية بأسعار مخفضة.

وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية للمزارعين، مشددا على ضرورة مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية.

وناشد فاروق، المصريين بالحفاظ على كل رقعة أرض صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن تكلفة استصلاح فدان واحد في الصحراء تتخطى 300 ألف جنيه.

وأكد أنه أصدر "تعليمات صريحة وصارمة بالتنسيق مع المحافظين لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية"، مضيفا أن هذا الملف يمثل تحديا كبيرًا بالنسبة له ويتابعه بشكل يومي.

وأوضح أن أي بناء جديد على الأراضي الزراعية بعد التصوير الجوي الذي تم في نوفمبر الماضي؛ سيتم إزالته، مشددا على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.