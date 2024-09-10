كشف مفتشو الجمارك في مدينة فيرتر غربي ألمانيا مصنع غير قانوني للسجائر، وضبطوا في أحد المخازن ما يقرب من 5ر29 مليون سيجارة مهربة من الضرائب.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه مكتب التفتيش الجمركي في مدينة هانوفر والادعاء العام في مدينة بيلفيلد. وخلال عملية المداهمة التي تمت مساء يوم الخميس الماضي، اكتشف المحققون أماكن نوم لـ13 عاملاً في المخزن.

وجاءت عملية المداهمة بعد تلقي الشرطة بلاغا عن محاولة اقتحام للمخزن ، حيث لاحظ أحد السكان وجود عدة أشخاص مثيرين للريبة بالقرب من المخزن وتحدث إليهم، وذكر الرجل في بلاغه أنه تعرض لهجوم من قبل عدة متهمين وأصيب بإصابات طفيفة. وقبل وصول الشرطة، تمكن عشرة من المتهمين من الهرب وفقاً لشهادات شهود العيان. ولم يتم ضبط أي من المشتبه بهم.

وعثرت قوات الجمارك هناك على خط إنتاج للسجائر وخط لتعبئة السجائر بجانب الكميات الكبيرة من السجائر. كما تم ضبط 1ر7 طن من التبغ المفروم، بالإضافة إلى مواد مثل الفلاتر والغراء والورق والرقائق. ولا تزال التحقيقات ما زالت مستمرة.