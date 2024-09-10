حماس: نأمل أن يفضح اجتماع وزراء خارجية العرب تعنت الاحتلال ومماطلته أمام مقترحات الوسطاء

قال القيادي في حركة المقاومة حماس أسامة حمدان، إن العدوان الغاشم وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة لا تهدد الفلسطينيين فحسب، بل الأمن القومي العربي.

وأعرب في كلمة، مساء الثلاثاء، عن أمله في أن «يفضي اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى العمل الفوري والمباشر والضغط على الاحتلال وداعميه للوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة».

وأضاف: «نأمل أن يسفر اجتماع وزراء الخارجية العرب عن إغاثة شعبنا الصامد في قطاع غزة بفتح المعابر، وتوجيه المساعدات العاجلة من غذاء ودواء وملبس ومعدات للإيواء».

وأشار إلى أنه يأمل أن يؤدي الاجتماع إلى الإدانة الواضحة لممارسات الاحتلال وجرائمه المستمرة في فلسطين، والملاحقة القضائية والقانونية لدولة الاحتلال وقادتها في كل المحافل الدولية.

ولفت إلى أن «الحركة تترقب أن ينتج الاجتماع عن فضح تعنت الاحتلال وما يمارسه من مماطلة أمام مقترحات الوسطاء، وتحميله المسئولية الكاملة عن إفشال الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لا سيما أن حركة حماس والمقاومة قد وافقت على آخر مقترح قدمه الوسطاء في الثاني من يوليو الماضي».

وذكر أن «الحركة تطمح أن يثمر الاجتماع عن العمل على حماية القدس والمقدسات، ومنع العدو الإسرائيلي من الاستمرار في مخططاته لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة».