كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي بقيادة مارسيل كولر، ضد محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق الأحمر، بعد تغيبه عن مران الفريق الذي أقيم مساء الإثنين.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «كولر فوجيء اليوم بغياب كهربا، عن التدريبات دون الحصول على إذن مسبق».

وأضاف: «الجهاز الفني واللاعبين حاولوا التوصل مع كهربا، ولكنه لم يرد على التليفونات، وبعد ذلك أبلغهم اللاعب بأنه كان يعاني من الإرهاق بسبب تواجده مع والدته في المستشفى».

وتابع: «الجهاز الفني قرر توقيع غرامة على كهربا، وفقًا للائحة وإحالة اللاعب إلى التحقيق».