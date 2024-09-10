 بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة السبيل الأفضل لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين - بوابة الشروق
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بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة السبيل الأفضل لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 3:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 3:19 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه ناقش مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الجهود الحالية الرامية لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني، اليوم الثلاثاء، إنه «ناقش مع لامي، دعم تل أبيب في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية، ومستقبل إسرائيل، وأهمية وقف النزاع في غزة».

وأشار إلى أن «وقف إطلاق النار في غزة يعد السبيل الأفضل لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة وإدخال المساعدات».

وأكمل: «اتفقنا على أنه لا يجب أن ننتظر وقف إطلاق النار، بل يجب الاستمرار في فعل كل ما يمكن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع».

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