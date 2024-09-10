عضو شعبة السيارات: ملف سيارات ذوي الإعاقة دخل به نوع من التجارة استغلالا لإعفائها من الجمارك

قال اللواء عبد السلام عبد الجوادعضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن ملف سيارات المعاقين دخل به نوع من التجارة استغلالًا لإعفائها من الجمارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن هناك مكاتب مخصصة لإنهاء استصدار الجوابات الطبية باسم ذوي الهمم ثم بيعها لآخرين.

وأشار إلى أن رخص هذه السيارات تصدر بأسماء ذوي الهمم، ويتم تحرير توكيلات باسم السيارة ومن ثم يمكن لمن يستفيد من السيارة تجديد الرخصة من خلال هذا التوكيل.

ولفت عضو الشعبة، إلى أنه يتم سحب السيارة وتفرض غرامات حال ضبط أي واقعة.



وقرر مجلس الوزراء، أوائل أغسطس الماضي، اتخاذ حزمة إجراءات لضبط منظومة استيراد سيارات المعاقين، وضمان وصولها إلى المستحقين، ووجه بتشكيل لجنة مركزية من الجهات المعنية داخل كل محافظة لفحص المركبات الخاصة بذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد من هذه السيارات دون وجه حق.

وسبق أن كشفت معلومات قبل أيام، أن إجمالي أعداد سيارات ذوي الهمم المتراكمة في الموانئ يبلغ أكثر من 10 آلاف سيارة منذ وقف تسجيلها على نافذة التسجيل المسبق للشحنات.