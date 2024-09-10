نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية عن سلامة المرضى بوحدة طب أسرة وادي الطور؛ احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الحي، مدير عام فرع الهيئة بجنوب سيناء.

وجرى خلال الندوة استعراض أهم المعايير الخاصة بسلامة المرضى، والتي تضمنت التسليم والتسلم بين أعضاء الفريق الطبي، والأوامر الشفهية والتليفونية، وآليات إبلاغ النتائج الحرجة، والرعاية متعددة التخصصات إضافة إلى تهيئة الفريق الطبي بالوحدة عن دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعد الاعتماد، والتأكيد على استدامة تقديم خدمات طبية آمنة بناء على المعايير المعتمدة عالميًا للهيئة من قبل جمعية الاسكوا الدولية.

وقالت الدكتورة فيفي شعبان عبد الجواد مدير وحدة طب أسرة الوادي، إن فريق العمل بالمنشأة يحصل على تدريب دائم على كافة الأعمال المطابقة لمعايير الهيئة؛ مما أدى الى خلق روح من العمل البناء تحت ثقافة جديدة لمقدمي الخدمة وارتفاع رضاء الجمهور المتردد على المنشأة، وزيادة اطمئنان كل من مقدمي الخدمة في تقديم خدمة آمنة على منهج علمي صحيح والجمهور المتردد على المنشأة في الحصول على خدمة طبية آمنة.

وأوضحت مدير الوحدة في تصريح اليوم، أنه يجري توفير واستدامة التدريبات في إطار تعزيز الوعي الصحي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ووفقًا لرؤية مصر 2030، وزيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات الطبية، لتقديم خدمة آمنة ذات جودة عالية.