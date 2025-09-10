نسب إشغال منخفضة ورايات تحذيرية على شواطئ الإسكندرية

أكد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ المدينة تشهد في هذه الأيام الأخيرة من فصل الصيف نسب إشغال منخفضة، بما يتيح لرواد البحر فرصة الاستمتاع بالأجواء الهادئة وقضاء أوقات مميزة مع الأسرة والأصدقاء.

وأوضح، في بيان اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة اليوم تصل إلى 31 درجة، بينما تتراوح حالة البحر بين متوسطة في القطاع الشرقي حيث ترفع الرايات الصفراء، مما يستوجب النزول إلى المياه بحذر مع الالتزام بتعليمات المنقذين، وبين غير مستقرة في شواطئ القطاع الغربي والعجمي حيث ترفع الرايات الحمراء ويمنع نزول المياه حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد على أن مواعيد السباحة تقتصر حتى الغروب فقط، مع التأكيد على أن جميع الخدمات الأساسية مثل دورات المياه ووحدات تغيير الملابس متاحة مجانًا، محذرًا من دفع أي مبالغ إضافية للعاملين على الشواطئ. كما أعاد التذكير بحظر الإكراميات، مشيرًا إلى أن مفتشي الإدارة متواجدون بالقرب من الرواد للتعامل الفوري مع أي شكوى.

ودعا إبراهيم المصطافين إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات في البحر أو على الرمال، مشيرًا إلى أن الإدارة وفرت خطوطًا ساخنة للتواصل المباشر في حالة حدوث أي تجاوزات.