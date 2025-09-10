تحسن نسبي في الطقس بالإسكندرية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار تحسن نسبي في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا ومائل للحرارة ليلًا. وتؤدي معدلات الرطوبة المرتفعة إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المعلنة بما يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.

وسجلت المدينة العظمى 31 درجة مئوية، بينما بلغت المحسوسة 34، والصغرى 22 درجة، كما يتراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين متر إلى مترين، ويُوصف بالحالة "خفيف إلى معتدل.

وتهب رياح شمالية غربية نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة، فيما تراوحت نسب الرطوبة بين 55% و90%، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن الطقس يشهد استمرار التحسن النسبي على أغلب الأنحاء مع استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، أما درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى فتسجل 32 درجة مئوية، مع نشاط للرياح على معظم المناطق يسهم في تلطيف الأجواء.