بلومبرج: «أرامكو» السعودية تعطي الضوء الأخضر لأكبر طرح أولي في العالم

توقعت مصادر مطلعة أن يعطي مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" خلال الأسبوع المقبل، الضوء الأخضر لتنفيذ الطرح العام الأولي لجزء من أسهم الشركة، والذي سيكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مجلس الإدارة يعتزم عقد اجتماع مع مستشاري عملية الطرح في حدود يوم 17 أكتوبر الحالي، حيث ستجري الشركة تقييما لحالة السوق وتجاوب المستثمرين مع العروض التي نظمتها الشركة خلال الفترة الماضية بشأن الطرح المنتظر.

وذكرت بلومبرج أن "أرامكو" تسرع وتيرة الاستعداد لتنفيذ عملية الطرح، بهدف تسجيل سهم الشركة في البداية في السعودية بحلول الشهر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة إن "أرامكو" تعتزم بيع حوالي 2% من أسهمها في السعودية، مقابل حوالي 40 مليار دولار، حيث تقدر القيمة السوقية للشركة المملوكة للدولة بنحو تريليوني دولار، بما يزيد على ضعف قيمة "آبل" للإلكترونيات، وهي أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم حاليا.

كانت "أرامكو" قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي اعتزامها زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المقبل إلى 75 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لقيمة التوزيعات المعلنة، والسعر المستهدف لبيع سهم الشركة في الطرح العام الأولي، فإن العائد على الاستثمار في الشركة سيكون أقل من العائد الذي توفره أسهم الشركات المنافسة مثل "إكسون موبيل" الأمريكية و"رويال داتش شل" الهولندية البريطانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "أرامكو" المملوكة للدولة، والتي تنتج حوالي 10% من إجمالي إنتاج النفط في العالم تعتزم إعلان خطة الطرح العام الأولي خلال الأسابيع المقبلة على أن تبدأ بيع الأسهم في بورصة الرياض للأوراق المالية في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وذكرت الوكالة أنه في ضوء الأرقام الحالية، فإن التوزيعات النقدية المقترحة للعام المقبل تعادل 75ر3% من قيمة السهم، وهو ما يقل عن معدل الربحية لأسهم الشركات المنافسة حيث يبلغ 22ر6% بالنسبة لسهم شركة "شل" و9ر4% لسهم "إكسون موبيل".

في الوقت نفسه، فإن المستثمرين في أسهم "أرامكو" سيحصلون على عائد أعلى قليلا مما يحصل عليه المستثمرون في سنداتها، حيث يصل العائد على السندات العشرية التي تستحق السداد عام 2029 حوالي 3%.