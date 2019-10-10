إيران تطلق سراح الصحفية الروسية يوزيك بعد أسبوع من اعتقالها

أعلنت السفارة الروسية في طهران، اليوم الخميس، إطلاق السلطات الإيرانية سراح الصحفية الروسية، يوليا يوزيك، بعد أسبوع من اعتقالها من الفندق الذي كانت تقيم فيه في طهران.

ونقل موقع روسيا اليوم عن السفارة الروسية في طهران القول في بيان اليوم الخميس: "نتيجة للجهود المشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران، قرر الجانب الإيراني إطلاق سراح المواطنة الروسية يوليا يوزيك في وقت مبكر من صباح اليوم 10 أكتوبر الجاري".

وأضاف البيان "غادرت يوزيك إيران إلى موسكو على متن رحلة للخطوط الجوية الروسية".

كانت السفارة قد أعلنت أن السلطات الإيرانية احتجزت يوزيك في الثاني من أكتوبر الجاري في فندق كانت تقيم فيه بطهران، وذلك بعد أن صادرت جواز سفرها عقب وصولها بدعوة خاصة إلى مطار العاصمة الإيرانية في 29 سبتمبر الماضي.

وقال الملحق الإعلامي الروسي في طهران أندريه جانينكو في تصريح خاص لروسيا اليوم إن السلطات اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وعلى خلفية الحادث، استدعت الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف الصحفية، مطالبة بالإفراج عنها في أسرع وقت.

ولاحقا، قالت الخارجية الروسية، إن سنائي أكد للوزارة أنه جرى احتجاز يوزيك لتقديم بعض التوضيحات للسلطات المحلية وسيتم الإفراج عنها قريبا.