سانا: أنباء عن انسحاب العشرات من القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا

أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا"، بأن هناك أنباء عن انسحاب العشرات من القوات الأمريكية من محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وذكرت الوكالة أن هناك "أنباء عن انسحاب قرابة 50 جنديا من قوات الاحتلال الأمريكي مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة عبر معبر سيمالكا المائي غير الشرعي مع العراق".

وكانت مصادر كردية أفادت قبل يومين بأن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من نقاط تمركزها في المناطق الحدودية مع تركيا بمناطق رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وتل أبيض بريف الرقة الشمالي.

إلا أن مسؤولا أمريكيا أكد أن الولايات المتحدة لم تبدأ بانسحاب كامل من سوريا، وإنما تم نقل عشرات الجنود فقط لتفادي الضرر.

وأطلقت تركيا أمس عملية ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، وتؤكد الولايات المتحدة أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية أو تشارك فيها.