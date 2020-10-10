طوارئ فى السكة الحديد والمترو لبدء الدراسة

رسلان: زيادة شبابيك صرف التذاكر وفتح مكاتب استخراج الاشتراكات.. وعبدالهادى: الدفع بـ10 قطارات إضافية فى وقت الذروة لمنع الزحام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة مترو الأنفاق، رفع حالة الاستعداد لبدء الدراسة فى الجامعات والمدارس السبت المقبل، باتخاذ عدد من الإجراءات التى من شأنها نقل الطلاب وتسهيل عملية استخراج الاشتراكات سواء للقطارات أو المترو، والدفع بقطارات إضافية لمنع الزحام إلى جانب استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة انتقال عدوى فيروس «كورونا».

وأكد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أشرف رسلان، استعداد الهيئة لبدء موسم الدراسة بالمدارس والجامعات، من خلال رفع حالة الطوارئ بالمحطات الرئيسية بالمحافظات والتزام الموظفين بالأعمال الموكلة إليهم، فضلًا عن الدفع بعدد من القطارات الصفراء الإضافية المعروفة بـ«الركاب» بين المحافظات وفقًا لمواعيد الدراسة ولتخفيف الضغط على القطارات الرئيسية.

وأضاف رسلان، لـ«الشروق»، أن الهيئة أصدرت تعليمات باستمرار عمل مكاتب الاشتراكات من الثامنة صباحًا حتى الساعة 11 مساءً لتمكين جميع الطلاب الراغبين فى استخراج اشتراكات ركوب القطارات المتوفرة لمدة 3 أشهر و9 أشهر للقطارات المميزة والمكيفة، إلى جانب الاشتراك الكيلومترى للدرجتين الأولى والثانية المكيفة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية فى الهيئة تتواصل مع غرف فرعية فى محطات المحافظات لمتابعة سير الرحلات والدفع بفرق الصيانة حال تعطل أى من القطارات، فضلًا عن التشديد على انضباط القطارات فى مواعيدها، مع استمرار تعقيم وتطهير المحطات والقطارات لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وقررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الدفع بـ10 قطارات إضافية فى وقت الذروة الصباحية والمسائية وتقليل زمن التقاطر إلى أقل الفترات التى تضمن أيضًا سلامة التشغيل، لسحب الكثافات ومنع وجود زحام فى أى من المحطات.

وأكد عبدالهادى، لـ«الشروق»، فتح باب عمل الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات بتخفيض 98%، وبقيمة 33 جنيهًا لثلاث مراحل و42 جنيهًا لأربع مراحل، مؤكدًا زيادة شبابيك عمل الاشتراكات التى تعمل حتى الرابعة عصرًا، فى 26 محطة بالخطوط الثلاثة للمترو.

وأوضح أنه تم تعزيز جاهزية 15 نقطة إسعاف بالخطوط الثلاثة للمترو لاستقبال أى حالات طوارئ، إلى جانب الاستمرار فى تعقيم القطارات قبل القيام بالرحلات وتطهير المحطات لمنع انتقال فيروس كورونا، والتنبيه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية والتذكير بإجراءات الوقاية من العدوى.