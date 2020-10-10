ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، من ضبط 3 أشخاص بينهم 2 مسجلين خطر، لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر والإتجار في المواد المخدرة، مُتخذين مسكن أحدهم مكاناً لمزاولة نشاطهم، وحيازة وإخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وكان البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، تلقى معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية، بعد اتخاذ مسكن أحدهم ورشة لتصنيع الأسلحة.

وبالتنسيق بين إدارة الأمن العام والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات، تم مداهمة المسكن، وتم ضبط (12 طبنجة، و20 طلقة نارية مصنعة، وكمية من مخدر الحشيش، وكمية من أجزاء وأدوات التصنيع، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسيارة).

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهواتف لسهولة الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل عملية التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.