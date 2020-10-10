«التعليم» تعلن أسعار الكتب المدرسية للنظام الجديد من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى

تعليمات للمديريات بتفعيل الإجراءات الاحترازية.. وتنظيم دخول وخروج التلاميذ للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم أسعار الكتب المدرسية لطلاب النظام الجديد من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فى المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية للعام الدراسى الجديد 2020 / 2021.

وأوضحت الوزارة، فى منشور رسمى للمديريات التعليمية أمس، أن أسعار كتب رياض الأطفال وهى اللغة العربية 50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات والقومية والخاصة عربى، و100 جنيه فى المدارس الدولية، وكتاب كونكت 50 جنيها لطلاب المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات والقومية والخاصة، وكتاب كونكت بلس وكتاب التدريبات 150 جنيها فى المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزى، وكتاب اكتشف 50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات والتجريبية والقومية والخاصة.

وتشمل أسعار كتب الصف الأول الابتدائى، اللغة العربية 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية، و100 جنيه فى المدارس الدولية، والتربية الدينية 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية، و100 جنيه فى المدارس الدولية، وكتاب كونكت 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية، وكتاب كونكت بلس والتدريبات 150 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية، وكتاب اكتشف 50 جنيها فى جميع نوعيات المدارس عدا الحكومية والدولية.

وبالنسبة لأسعار كتب الصف الثانى الابتدائى، بلغ سعر كتاب اللغة العربية 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى، و100 جنيه فى المدارس الدولية، والتربية الدينية 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى، و100 جنيه فى المدارس الدولية.

وبلغ سعر كتاب كونكت 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى، وكتاب كونكت بلس والتدريبات 150 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى، كتاب اكتشف 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى، الرياضيات 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى.

وأسعار كتب الصف الثالث الابتدائى، اللغة العربية 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى و100 جنيه فى المدارس الدولية، التربية الدينية 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى و100 جنيه فى المدارس الدولية، وكتاب كونكت 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى.

كما بلغ سعر كتاب كونكت بلس والتدريبات 150 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى، كتاب اكتشف 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى، وكتاب القيم 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزى والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى، و100 جنيه فى المدارس الدولية.

من جانب آخر، أرسلت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم تعليمات إلى المديريات التعليمية لتفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

وقالت الوزارة، فى خطاب رسمى، إنه يجب على مديرى المدارس الحضور قبل بداية اليوم الدراسى والمرور على المبانى المدرسية للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب.