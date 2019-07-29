سول تراقب استعراضا عسكريا كوريا شماليا في ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم

ذكر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن السلطات الكورية الشمالية نظمت استعراضا عسكريا ضخما، يبدو أنه بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وذكرت هيئة الأركان العامة، أن الاستعراض العسكري، الذي راقبته أجهزة استخبارات أمريكية، جرى في وقت مبكر صباح اليوم في ميدان "كيم إيل سونج" في العاصمة، بيونج يانج.

وكان من المتوقع أن تقيم كوريا الشمالية حدثا ضخما بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزب، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن أي حدث بشكل علني.

وكان قد تم ملاحظة الاستعدادات في الأسابيع الأخيرة. وهناك تكهنات بأن بيونج يانج ستكشف النقاب عن صاروخ جديد عابر للقارات.

ومنذ فشل القمة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في فيتنام في فبراير 2019، تتعثر المحادثات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون قد تعهد في نهاية عام 2019 بالكشف عن "سلاح استراتيجي" جديد.