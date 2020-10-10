قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الدول الإفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1,2 تريليون دولار حتى عام 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء (كوفيد-19)، مؤكدة أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار.

وأضافت جورجييفا - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن "المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة، بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة".

وأكدت ضرورة أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة إفريقيا على التعامل مع أزمة "كورونا"، مشيرة إلى أن هذا الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل إفريقيا.

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في وقت سابق النقص في التمويل بـ44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.