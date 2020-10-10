مسؤول أوروبي يؤكد دعم التوجه الفلسطيني لإجراء انتخابات عامة

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، اليوم السبت، دعم الاتحاد الأوروبي التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس الشرقية.

وشدد بورغسدورف، خلال اجتماعه في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على استعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات.

من جهته، شدد اشتية على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، من خلال إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، إضافة لضمان مشاركة أهلنا في القدس في العملية الانتخابية سواء بالترشح أو التصويت.

وثمن اشتية تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما تمت مناقشة ترتيبات اجتماع المانحين المقبل.