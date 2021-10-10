 سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعا - بوابة الشروق
الأحد 10 أكتوبر 2021 7:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعا

أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 6:34 م | آخر تحديث: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 6:34 م

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إبعاد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع، بعد إجراء المخابرات الإسرائيلية تحقيقًا معه استغرق ست ساعات.

وكان الاحتلال قد اقتحم منزل الشيخ عكرمة في ضاحية الصوانة بالقدس المُحتلة، صباح اليوم، وسلمه استدعاء لمقابلة المخابرات الإسرائيلية دون إبداء أسباب.

وندد عكرمة، في وقت سابق بالصلوات التلمودية الصامتة في باحات المسجد، واصفا ذلك بأنه "استفزاز متعمد وتدخل في شؤون الأقصى".

يُذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت قرارا يوم الأربعاء الماضي، يسمح لليهود بالصلاة الصامتة في باحات المسجد الأقصى، ما أدي إلى ردود أفعال إسلامية وعربية غاضبة، فألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية مساء أمس الأول الجمعة، القرار، إلا أن ذلك لم يمنع المستوطنين المتطرفين من اقتحام باحات المسجد في وقت سابق اليوم وإقامة صلوات تلمودية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك