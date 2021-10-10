قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر بها أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا، بينما اقترب عدد من تلقوا اللقاح 14 مليونًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تلقى لقاح كورونا لا يمنع العدوى ولكنه يقي من تطور الأعراض، مضيفًا أن تطعيم أولياء الأمور ضد كورونا حماية لهم ولأبنائهم من الوباء.

وأكد أنه لن يتم دخول الجامعات والمدارس لمن تجاوز الثامنة عشر من عمره إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، قائلًا إن سلالة دلتا موجودة في 180 دولة حول العالم.

وأوضح أن أعراض الإصابة بالسلالات الجديدة لم تختلف عن الفيروس الأصلي، مشيرًا إلى أنه لم يتم إغلاق أي مصنع خلال أزمة كورونا، في حين أن مصانع كبرى في أوروبا توقفت خلال أزمة كورونا.

وأكمل: «بعض الدول تساهلت في الإجراءات الاحترازية ما أدى إلى زيادة الإصابات بكورونا»، مختتما: «مصر الآن في تصاعد للحالات المصابة بكورونا».