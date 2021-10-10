جنش باكيا: فوجئت برحيلي عن الزمالك والنادي تلاعب في عقدي

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك المعار لنادي فيوتشر، أنه فوجئ بالرحيل عن القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن النادي تلاعب في عقده بدون علمه.

وقال جنش في تصريحات تليفزيونية إنه تلقى اتصالات من أحد الوكلاء، وأخبره برحيله عن الزمالك وسأله عن الأندية التي يرغب في التفاوض معها.

وأضاف: "أغلقت الحديث معه مؤقتا وطلبت منه الانتظار لنهاية الدوري وتكرر نفس الأمر مع وكيل آخر تابع للوكيل الأول وكان قبل مباراة المحلة واستغربت مما حصل، خصوصا أنني جددت عقدي مع الزمالك وبقيت مع الفريق رغم المشاكل التي حدثت".

وتابع جنش: "الزمالك غيّر في بنود عقدي بدون علمي وقاموا بتغيير المقابل المادي، ثم قاموا بتوثيق العقد في اتحاد الكرة رغم أنه من 3 نسخ فقط ولم أفتعل أي مشاكل رغم تقليص المقابل المادي".