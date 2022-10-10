قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وشدد بلينكين على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في أعقاب الضربات المروعة التي نفذها الكرملين صباح اليوم، مؤكدا على استمرار تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية حتى تتمكن كييف من الدفاع عن نفسها.



كان قد وأعلن قائد الجيش الأوكراني إن الهجمات الروسية تمت عبر إطلاق نحو 75 صاروخًا على الأقل خلال موجة الهجمات.