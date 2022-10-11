قوات الأمن في أسوان تداهم أوكارا للخارجين عن القانون بقرية الضما

نجح ضباط مديرية أمن أسوان، مساء اليوم الإثنين، في هدم وحرق عشش وأوكار بقرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو، تابعة لعدد من الخارجين عن القانون، والتي خصصت لبيع وترويج المخدرات، وضبط كميات من المخدرات والأسلحة النارية.

وتلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، عدة شكاوى من أهالي قرية الضما والقرى المجاورة، بقيام عدد من الخارجين عن القانون بإطلاق وابل من الرصاص بشكل مستمر، وهو ما تسبب في إصابة الأهالي بالفزع.

وعلى الفور شُكلت قوة أمنية مكونة من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو، وضباط مديرية أمن أسوان، الذين تمكنوا من حرق عشش وهدم أوكار مخصصة في بيع وترويج المخدرات بكميات داخل قرية الضما المسؤلين عنها عدد من الخارجين عن القانون، وضبط كميات من المخدرات والأسلحة النارية داخلها.

وتم فرض كردون أمني داخل منطقة زراعات قرية الضما، لإعادة الأمن والأمان والاستقرار داخل القرية، والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

ودعمت وزارة الداخلية بمجموعة من القوات القتالية في قرية الضما، في إطار فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها والمناطق السكنية المحيطة بها.

وتعد القرية ضمن القرى الأعلى نسبة لترويج وبيع المواد المخدرة على مستوى المحافظة، والتي تضم عدد من الخارجين عن القانون وهناك جهودا كبيرة لرجال أمن أسوان لمكافحة ظاهرة المخدرات.