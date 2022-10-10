القوى العاملة تعلن قائمة جديدة من مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن -استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ98 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 59 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقالت الوزارة إن المستحقات بلغت 71 ألفا و76 دولارا أمريكيا، بما يعادل مليون و395 ألف جنيه مصري تقريبا.

وتلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء عن كل معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات

