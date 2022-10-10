عمرو أديب: تجارة اليخوت تشهد رواجا في الفترة الأخيرة

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن سياحة اليخوت تشهد رواجًا في الآونة الأخيرة، مضيفًا: «دي كنز، صاحب اليخت إما مليونير أو ملياردير».

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، الأحد، قائلا: «الملياردير سيظل مليارديرا، دي ناس بتنفق فلوس باستمرار، والسياحة دي كنز».

وأشار إلى تميز مصر بعدة أوجه سياحية؛ مثل الشاطئية والأثرية والتاريخية.

وتابع: «أنا بحب بلدي، وعندنا قدرة على جذب السياح، واستطعنا إبهار العالم بموكب المومياوات».

يأتي ذلك، تعليقا على احتفال دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي باليوبيل الذهبي لتأسيسها في مدينة الأقصر.

ونظمت دار أزياء ستيفانو ريتشي عرضا للأزياء في معبد حتشبوت بالأقصر، ضمن خطتها للاحتفال الممتد طوال الأسبوع بالمدينة السياحية الشهيرة، في حفلين كبيرين.