زيلينسكي: مواطنون عاديون كانوا في طريقهم إلى العمل وقعوا ضحايا لهجمات صاروخية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات الصاروخية على العاصمو كييف ومدن أوكرانية كبرى أخرى.

وقال زيلينسكي على منصة "تليجرام" اليوم الاثنين، إن روسيا تحاول إبادة أوكرانيا، مضيفا أن مواطنين عاديين كانوا في طريقهم إلى العمل صباح اليوم وقعوا ضحايا لهجمات صاروخية.

وقال مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني روستيسلاف سميرنوف اليوم الاثنين على فيسبوك إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرون في ضربة صاروخية نفذتها روسيا على منطقة شيفشينكيفسكي بوسط العاصمة كييف.

ووفقا لوكالة أوكرينفورم الأوكرانية للأنباء، كتب سميرنوف قائلا: "كييف، عند الساعة 45ر8 صباحا، قتل 8 أشخاص وأصيب 24 في قصف روسي على منطقة شيفشينكيفسكي بالعاصمة. 6 سيارات شبت بها النيران، ولحقت أضرار بأكثر من 15 سيارة".

واستمرت الانفجارات في مناطق كييف على مدار حوالي ساعتين بعد سماع صوت الانفجار الأول، بحسب شهود عيان. كما أظهر مقطع فيديو عمال الطوارئ وهم يعتنون بالمصابين ويطفئون سيارات محترقة.

وتم الإبلاغ عن هجمات صاروخية في أجزاء أخرى من أوكرانيا، من لفيف غربا إلى مناطق في الشرق الأكثر احتداما.

وأُطلق تحذير من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا لحث الأوكرانيين على البحث عن مأوى.