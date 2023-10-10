المنيا: مصرع طالب وإصابة 5 آخرون إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي السريع أمام سمالوط

استقبل مستشفى سمالوط التخصصي شمال محافظة المنيا، جثة طالب وأصيب 5 آخرون؛ جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع "مصر - أسوان"؛ بسبب السرعة الزائدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تقل طلابا بالطريق الزراعي السريع "مصر - أسوان الزراعي"، أمام مركز سمالوط.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية نزلة داوود بمركز سمالوط؛ نتيجة السرعة الزائدة.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث تسبب في وفاة الطالب حازم وليد، 18 سنة، وإصابة 5 آخرين، هم: "أحمد عماد سالم، 20 سنة، وجهاد عرفة عاشور، 21 سنة، وروان علي حسين، 21 سنة، ومحمود عبدالمجيد جلال، 22 سنة، ومحمد حجاج رمضان، 20 سنة، مقيمون بمركز مغاغة".

ونقل المصابون إلى مستشفى سمالوط التخصصي؛ لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.