جوزيب بوريل يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني لعقد اجتماع طارئ اليوم

دعا الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، لحضور اجتماع طارئ لكبار الدبلوماسيين، اليوم الثلاثاء.

ويأتي الاجتماع بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي، ضمن عملية طوفان الأقصى، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 900 إسرائيلي، فيما أسفرت الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية على غزة عن استشهاد المئات.

وكتب بوريل على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن المالكي مدعو "لعرض وجهات نظر السلطة الفلسطينية".

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء على هامش اجتماع ممثلي دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي في عمان. ومن المتوقع أن ينضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غير الحاضرين في اجتماع عمان، عبر الفيديو.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي دعم التكتل للفلسطينيين.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت يوم أمس الاثنين، أنها ستبدأ "مراجعة عاجلة" للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، لـ"ضمان عدم وصول أي تمويل إلى المنظمات الإرهابية"، بحسب وصفها.