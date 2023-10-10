أكد جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في تصريح لـ"العربية / الحدث"، أن قرار وقف إطلاق النار في غزة يرجع إلى إسرائيل، موضحا أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع المسئولين الإسرائيليين للحصول على معلومات حول الرهائن الأمريكيين لدى حماس.

وتابع أن واشنطن تأكدت من أن عددا من الأميركيين قُتلوا في الهجوم فيما لا يزال عدد آخر من المفقودين، داعياً حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ووقف أي هجمات ضد إسرائيل.

أيضا رأى المسئول الأمريكي أن بلاده لا تريد مزيدا من الضحايا من المدنيين الأبرياء من الجانبين، مشددا على أن الأمر سيترك للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ كل القرارات المتعلقة في الرد.

* طوفان الأقصى

يشار إلى أن فصائل فلسطينية كانت بدأت في غزة، هجوما مباغتا، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل على هجوم الفصائل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 704 شهداء في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا في القطاع منذ بدء التصعيد.