وزيرا خارجية قطر وتركيا يبحثان سبل خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

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بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل تخفيض التصعيد.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية القطري من نظيره التركي.

وأعرب وزير الخارجية القطري خلال الاتصال عن قلق دولة قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين، مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

كما أكد ضرورة تضافر جهود البلدين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.