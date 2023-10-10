قال رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية، سلامة معروف، إن تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مرور اليوم الثالث على التوالي؛ فاقم من الأوضاع الإنسانية الكارثية على مختلف قطاعات الخدمات جراء تداعيات الحصار.

وأشار خلال تصريحات متلفزة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الإثنين، إلى قطع جنود الاحتلال جميع خطوط المياه الواصلة بالمياه في إطار تنفيذ قرار وزير الدفاع الإسرائيلي المدعو يوآف غالانت؛ بشأن فرض حصار شامل على قطاع غزة عبر قطع إمدادات المياه والكهرباء وحظر دخول الغذاء والوقود.

ولفت إلى معاناة المنظومة الصحية من نقص حاد في المستلزمات والأدوية الطبية يزيد عن 43 % قبل بدء العدوان، مشيرا إلى مواجهة المنظومة أزمة صحية؛ نتيجة أعداد الجرحى والمصابين الكبيرة جراء الغارات المستمرة من قبل طيران الاحتلال بعد إعلان حالة الحرب وتكثيف الهجمات الجوية.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة الذي كان مقررا تزويد المستشفيات على مدار شهر كامل؛ شارف على النفاذ خلال مدة لم تتجاوز3 أيام منذ بدء العدوان، معقبا: «ما يحدث جريمة حرب وعقاب جماعي بحق أكثر من 2.3 مليون مواطن».

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف تدمير عشرات من المقار الحكومية والمجمعات الخدمية والمرافق العامة، فضلا عن ارتكاب 15 مجزرة بقصف منازل المواطنين العزل دون سابق إنذار أو تحذير، لافتا إلى توقف إمدادات الكهرباء نتيجة منع إمدادات الوقود والاعتماد فقط على محطة توليد الكهرباء التي لا تعمل سوى 4 ساعات على مدار اليوم.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 687 شهيدا وإصابة 2900 منذ فجر السبت حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وذلك ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية الأحد.

وفي المقابل قالت هيئة البث الإسرائيلي ،الإثنين، إن عدد القتلى الناجم عن هجمات حركة حماس الفلسطينية، منذ فجر السبت، ارتفع إلى 900 قتيل، فيما وصلت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 73 بحسب الدفاع الإسرائيلية.

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن بلاده صعدت إجراءاتها ضد القطاع إلى حصار كامل يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.