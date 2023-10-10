قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة، إن الحرب الدائرة في غزة أسفرت حتى الآن عن تضرر 18 منشأة تابعة للأونروا، بينها 16 مدرسة أصيبت بأضرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن بعض النازحين أصيبوا بجراح؛ جراء القصف لأماكن مجاورة لمراكز أونروا.

ونوه أن مقر المفوض العام للمنظمة الأممية خرج عن العمل؛ نتيجة لقصف منازل ملاصقة، منوهًا أن المركز الرئيس الذي تدار منه عمليات المنظمة في غزة وفلسطين والأردن والقدس الشرقية ولبنان، تعرض لأضرار جسيمة.

وأشار إلى أن غزة المكان الأكثر اكتظاظًا على وجه الأرض؛ إذ أنها تضم 2.3 مليون شخص في مساحة أقل من 360 كم، لافتًا إلى أن «عمليات القصف والتدمير تؤدي إلى تفجير آلاف الفلسطينيين».

وأشار إلى نزوح حوالي 170 ألف فلسطيني إلى مدارس «أونروا»، وتقديم مساعدات غذائية ورعاية طبية ودعم نفسي لهم، محذرًا من التراكم الخطير للطاقة السلبية في غزة.

وأكمل: «غزة حزام الفقر والحروب ليس بها مياه ولا كهرباء، وتعاني من نسبة بطالة 50%، وفي السابق حذرنا من أن تلك الطاقة السلبية ستؤدي لدوريات من العنف.. في غزة مفيش بكرة على الإطلاق، يجب التعامل مع السكان كبشر لهم حقوق في الصحة والتعليم والحياة مثل كل الناس».