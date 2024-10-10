رئيس وزراء العراق يدعو الدول الكبرى لاتخاذ موقف فاعل يجبر الاحتلال على إيقاف حربه

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الدول الكبرى لاتخاذ موقف فاعل يجبر الكيان المحتل على إيقاف حربه.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، جاء ذلك خلال استقبال السوداني، اليوم الخميس، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف.

وقال البيان إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، انطلاقاً من الرغبة المتبادلة لتوسعة آفاق التعاون المشترك، واستمرار التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والروسي.

كما تناول اللقاء التطورات في المنطقة، واستمرار الكيان المحتل بعدوانه الآثم، على الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتجاوزاته المرفوضة بالإساءة إلى المرجعية العليا في العراق، بما يمس مشاعر ملايين المسلمين في العالم، ويؤكد منطلقاته العنصرية والدينية في حربه العدوانية ضد غزّة ولبنان وسعيه للتضليل والتعمية، على العكس مما يروجه البعض من وجود جذور سياسية للصراع.

ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى موقف ودور فاعل للدول الكبرى المؤثرة في مجلس الأمن الدولي، لإجبار الكيان المحتل على إيقاف حربه وجرائمه التي يرتكبها، لوقف سعيه إلى دفع المنطقة نحو حرب شاملة من شأنها أن تهدد أمن العالم ومصالحه في المنطقة.