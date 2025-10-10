بريطانيا وألمانيا وفرنسا تشيد بجهود ترامب لإبرام اتفاق وقف حرب غزة وتتعهد باستئناف المساعدات

عبّر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الجمعة، عن ترحيبهم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعهدوا باستئناف المساعدات الإنسانية بمجرد سريان وقف إطلاق النار.

وأشاد قادة الدول الثلاث بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهود إبرام الاتفاق، وجهود مصر وقطر وتركيا في الوساطة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

جاء ذلك فيما بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى منازلهم المهجورة والمدمرة الجمعة، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ وبدء القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق القطاع.

وتحركت حشود ضخمة من النازحين شمالاً باتجاه مدينة غزة، أكبر المناطق الحضرية في القطاع، والتي كانت هدفاً لهجوم واسع قبل أيام في واحدة من أعنف العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.

وقال إسماعيل زايدة (40 عاماً) في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة "الحمد لله بيتنا لسة واقف ... لكن المكان كله دمار، البيوت في الحي تبعنا مدمرة، مربعات سكنية كاملة كلها راحت".