أكد وليد صلاح الدين، عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن اختيار المدير الفني الدنماركي ييس توروب جاء بعد دراسة دقيقة وإشراف مباشر من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مشددًا على أن جميع معايير اللجنة انطبقت على المدرب الجديد.

وقال وليد صلاح الدين خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد:" اجتهدنا لاختيار المدرب الذي يليق باسم النادي الأهلي، وتم الاستقرار على ييس توروب بعد قناعة تامة، حيث توافرت فيه كل المعايير التي وضعتها اللجنة".

وأضاف:" ييس توروب يمتلك سيرة ذاتية قوية للغاية، فهو صاحب بطولات وخبرات كبيرة في دوريات كبرى، كما يتميز بمرونة تكتيكية عالية وقدرة على تغيير الخطط، وهو ما كان من أهم النقاط التي ركزنا عليها في عملية الاختيار".

وتابع وليد صلاح الدين:" توروب مميز أيضًا في التعامل مع الجماهير والإعلام، وهذان الملفان كانا محل اهتمام خاص من اللجنة. نعلم أنه جاء في توقيت صعب، ولذلك نطالب جماهير الأهلي بالدعم والصبر حتى يتمكن من تطبيق فكره وأسلوبه".

واختتم حديثه قائلًا:" نتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة، وسيتولى زياد محمود مهمة الترجمة والعمل إلى جانبه، وهو من ناشئي النادي سابقًا، ويمتلك خلفية كروية تساعده على أداء دوره بشكل مميز، إضافة إلى حبه الكبير للنادي الأهلي".