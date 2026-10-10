مياه القليوبية تنفذ أعمالا فنية عاجلة لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار بنفقي سندنهور وطوخ

- المحافظ وجه بسرعة تلافي الملاحظات الفنية خلال جولته الميدانية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم السبت، الأعمال الفنية التي وجه الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بسرعة تنفيذها خلال متابعته جاهزية منظومة مواجهة الأمطار، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مواقع تصريف المياه، والتعامل الفوري مع الملاحظات الفنية، وضمان استعداد الأنفاق والمواقع الحيوية لاستقبال موسم الشتاء.

وأوضح بيان للمحافظة، أنه جرى تنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس محمد فودة، إذ شملت ثلاثة مواقع حيوية بالمحافظة؛ وجرت زيادة عدد صفايات الأمطار بنفق سندنهور بمركز بنها لاستيعاب كميات مياه الأمطار وتحسين كفاءة تصريفها، وزيادة مساحة وعمق غرفة التجميع بنفق مزلقان زكي بمدينة طوخ لتعزيز قدرتها الاستيعابية.

وكشف عن تركيب طلمبة إضافية بغرفة تجميع مياه الأمطار بمنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة، لدعم كفاءة سحب المياه وسرعة تصريفها.

وكان الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، قد أجرى صباح الأربعاء الماضي جولة ميدانية لمتابعة جاهزية منظومة شفط وتصريف مياه الأمطار، رافقه خلالها المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وتضمنت الجولة تنفيذ محاكاة حية بعدد من الأنفاق والمواقع الحيوية، للوقوف على كفاءة المعدات وفرق الطوارئ، وقياس سرعة الاستجابة، والتأكد من قدرة المنظومة على التعامل مع تجمعات المياه خلال موجات الأمطار.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بسرعة تنفيذ التدخلات الفنية اللازمة بالمواقع التي تتطلب رفع كفاءة منظومة التصريف، مؤكدا أهمية التعامل الفوري مع الملاحظات على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء باختبار جاهزية المعدات، بما يضمن كفاءة المنظومة وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار وتصريفها.

ومن جانبه، تابع المهندس محمد فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنفيذ الأعمال الموجهة بالمواقع الثلاثة، في إطار مسئولية الشركة عن دعم جاهزية منظومة الشفط والتصريف، ورفع كفاءة غرف التجميع وصفايات الأمطار، والتأكد من تنفيذ التدخلات الفنية المطلوبة استعدادا لموسم الشتاء.

وأكد محافظ القليوبية، استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة مواجهة الأمطار، ومراجعة كفاءة شبكات وبالوعات التصريف وغرف التجميع ومعدات الشفط.

وشدد على سرعة تنفيذ أي أعمال فنية مطلوبة، وتعزيز التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية؛ لضمان سرعة التدخل حال سقوط الأمطار، والحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.