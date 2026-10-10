التموين بالإسكندرية: أسطوانات البوتاجاز متوافرة بجميع المستودعات بالسعر الرسمي

أكد المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، توافر أسطوانات البوتاجاز بجميع المستودعات العاملة بنطاق المحافظة بالسعر الرسمي، وعدم وجود أزمات في توفير السلعة، مشيرا إلى استمرار المتابعة الميدانية والرقابية لضمان انتظام عمليات البيع والتزام المستودعات بالأسعار المحددة من الدولة.

وجاء ذلك وفق بيان اليوم السبت، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بشأن متابعة توافر السلع الأساسية وضمان وصولها إلى المواطنين بالأسعار الرسمية.

وتابع المهندس جمال عمار، من خلال غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية، أعمال الأجهزة الرقابية بالمديرية، والإدارة العامة للتجارة الداخلية، والإدارات التموينية الفرعية بالمنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب.

وشنت الإدارات التموينية، بقيادة مديري الإدارات ورؤساء الرقابة، كل في نطاق اختصاصه، حملات رقابية على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الأسطوانات المنزلية والتجارية، والالتزام بالإعلان عن أسعارها المحددة من قبل الدولة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي مخالفات تتعلق بالبيع أو التسعير.

كما تواصل مديرية التموين توفير سيارات كبيرة محملة بأسطوانات البوتاجاز لبيعها في القرى والأحواض والنجوع التابعة للمحافظة بالسعر الرسمي، لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلعة.

وأكدت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس جمال عمار، استمرار متابعة حركة تداول أسطوانات البوتاجاز ورصد مدى توافرها بمختلف مناطق الإسكندرية، مع مواصلة الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية وانتظام عمليات التوزيع.