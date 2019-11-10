الأوقاف عن دفع المصلين 3 جنيهات للخطيب يوم الجمعة: شائعة لا ترقى إلى الرد عليها

نفى الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الأخبار المتداولة بشأن دفع المصلين ثلاثة جنيهات أجرة للخطيب عن خطبة الجمعة، لسداد فواتير الكهرباء والماء الخاصة بالمساجد، ابتداءً من الجمعة القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن ما تم تداوله «شائعة لا ترقى الرد عليها»، مردفًا: «سيكذبها الواقع والفعل، الجمعة ليست ببعيدة لن تأتِ بعد سنة أو سنتين، وسيثبت كذب هذا الافتراء ممن تبنوه»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن الرد على هذه الشائعة قد يساهم بشكل سلبي إلى انتشارها وذيوعها، معقبًا: «لا يجب أن نعول عليها كثيرًا، لأنه ربما الرد أبلغ وربما يكون أقوى من الشائعة التي قد تكون ضعيفة وعندما يرد عليها قد تتخذ قوة وزخمًا»، بحسب ما ذكر.

وتداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بأن وزارة الأوقاف تطالب كل من يرتاد المساجد بدفع ثلاثة جنيهات أجرة للخطيب عن خطبة الجمعة، لسداد فواتير الكهرباء والماء الخاصة بالمساجد، ابتداءً من الجمعة القادمة.